Nove statue d’avorio esposte e pronte a essere vendute, ma è vietato: denunciata

Le statuine sequestrate

Per realizzarle gli elefanti in Africa e India vengono uccisi illegalmente. Operazione dei carabinieri forestali Cities

Le aveva esposte al pubblico, pronte per essere vendute. Ma quelle 9 statue in avorio “Netsuke” non possono essere oggetto di transazioni, perché per realizzarle le popolazioni di elefanti selvatici in Africa e India continuano a essere soggette ad attività di bracconaggio e il loro avorio continua ad essere venduto illegalmente sul mercato. Per questa ragione, nei giorni scorsi, i carabinieri forestali del Nucleo CITES di Cagliari hanno denunciato a piede libero una donna di Quartu Sant’Elena e hanno sequestrato le statue, che erano prive della documentazione che ne provasse la legale provenienza.

“I Netsuke sono piccole statue finemente intagliate e decorate che fanno parte del piccolo artigianato giapponese destinate, a partire dal XVIII secolo, ad essere indossate per fissare alla cintura del kimono oggetti di uso quotidiano. Per la loro pregevole fattura i Netsuke destano l’interesse nel mondo del collezionismo”, si legge in una nota del comando regionale dei carabinieri, nella quale viene ricordato che “la Convenzione di Washington (conosciuta appunto come C.I.T.E.S.) è una convenzione internazionale che, attraverso un sistema di certificazioni, mira a regolare il commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione garantendo in tal modo una fruizione sostenibile del patrimonio naturalistico in modo che il commercio sia appunto sostenibile per la specie e compatibile con il ruolo che questa riveste nel suo habitat. La convenzione ratificata dall’Italia nel 1975 è entrata in vigore il 31 dicembre del 1979 e riconosce vari gradi di protezione ad oltre 30000 specie (tra animali e piante compresi nelle varie appendici che sono parte integrante della Convenzione)”.

Martedì, 10 ottobre 2023

