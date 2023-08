Nove comunità per “Vieni in Planargia”: il festival parte da Tresnuraghes e Suni

Il mare e la montagna: parte da Tresnuraghes e da Suni “Vieni in Planargia”, festival itinerante di cultura e musica nel segno della persistenza della memoria, con la direzione artistica di Ambra Pintore e il contributo creativo di Roberta Locci e Roberto Scala. Dopo le prime due tappe di questa settimana, saranno coinvolte altre sette comunità della Planargia: Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo, Montresta, Sagama, e Tinnura.

Doppia proposta sabato 12 agosto a Suni (sempre dalle 22, in piazza don Ciulu): “Il magico mondo di Bubè”, spettacolo di mimo con Franco Fais, e “Sola”, concerto del Stefania Secci Rosa Quartetto.

Il festival è proposto dall’Unione dei Comuni della Planargia e dal progetto Non fermiamo la tradizione, che guarda il mondo partendo dalla Planargia e lavora per coinvolgere i suoi abitanti in un processo di crescita culturale e sociale che affonda le radici proprio nella mutevolezza delle forme artistiche.

Il calendario del programma dell’associazione Istranzos de Domo si incastona volutamente nei giorni della tradizione, in quelli delle feste dell’incontro dedicate ai patroni di ciascuna comunità, giorni in cui si mescolano in una fusione perfetta la tradizione ed il nuovo.

