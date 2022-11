Oristano

Morte e devastazione in quella tragica giornata

Vento e acqua come mai si erano visti primi. Nel pomeriggio di nove anni fa, il 18 novembre del 2013, il Ciclone Cleopatra portò la morte e la devastazione anche in provincia di Oristano. Una vittima, a Uras: una donna di 64 anni, Vannina Figus. Il paese si allagò e così le campagne circostanti. Allagamenti e gravi danni anche a Solarussa, a Terralba, a Marrubiu, nelle campagne di San Nicolò d’Arcidano e Arborea, alle porte di Oristano.

Domani, sabato 19 novembre, alle 19, proprio nella chiesa parrocchiale di Uras, il parroco don Roberto Lai celebrerà una messa in ricordo di Vannina Figus (e del marito Giampiero Pia, scomparso successivamente). La comunità si raccoglierà in preghiera.

A Terralba, invece, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Sandro Pili, in collaborazione con la Direzione regionale della Protezione civile regionale e con le scuole promuove una iniziativa per la diffusione della conoscenze e della cultura della Protezione civile.

Questa mattina, all’Auditorium dell’Istituto Superiore di via Mogoro, assemblea con gli studenti della scuola e con quelli della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Questo pomeriggio l’assemblea coinvolge tutta la popolazione, con un appuntamento alle 17.30, nel Teatro comunale.

“Durante le iniziative”, ha spiegato il sindaco Pili, “illustriamo il Piano di protezione civile comunale e spieghiamo le pratiche da adottare in caso di emergenza”.

“Proprio in questi giorni”, ha aggiunto il sindaco Pili, “per cercare di contribuire alla soluzione dei problemi di allagamento abbiamo avviato un nuovo intervento di potenziamento della condotta di scolo in via Rio Mogoro, mentre come Unione dei Comuni prosegue il lavoro di progettazione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio del Terralbese”.

Dichiarazione del presidente Solinas. Anche la Regione è intervenuta con una nota ufficiale per ricordare il triste anniversario del Ciclone Cleopatra. “L’Istituzione regionale ricorda con commozione la giornata del 18 novembre 2013, quando, per le fortissime piogge cadute in poche ore, si verificarono frane, esondazioni, allagamenti in tante zone dell’Isola, provocando la morte di 19 persone e ingenti danni alle attività economiche, alla viabilità e, in particolare, all’agricoltura, con migliaia di sfollati e danni per centinaia di milioni di euro”, ha dichiarato il presidente della Regione, Christian Solinas.

“Le zone maggiormente colpite furono la Gallura, il Nuorese, l’Oristanese e il Medio Campidano, ma fu Olbia, con nove morti e ottomila case danneggiate, a rappresentare l’epicentro di un disastro che ancora oggi fa tremare per il ricordo di quei momenti drammatici. Seppure a distanza di anni, un ringraziamento va alle forze dell’ordine, ai militari, ai professionisti del soccorso e ai tanti volontari che si prodigarono con impegno e dedizione per aiutare le comunità coinvolte. Un’ulteriore occasione nella quale la forza dei sardi, impegnati in una straordinaria gara di solidarietà, consentì ai territori gravemente colpiti di rialzarsi”, ha aggiunto il presidente Solinas.