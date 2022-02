Macabra scoperta a Porto Torres.

Le forze dell’ordine hanno rinvenuto, all’interno della propria abitazione, il corpo senza vita di un uomo di 57 anni,

assistente museale addetto alla accoglienza presso il museo Antiquarium Turritano.

L’uomo, convinto no vax, era assente dal lavoro da qualche tempo perchè malato di Covid.

Ancora non sono state accertate le cause del decesso,

ma si ipotizza che il 57enne sia morto da qualche giorno a cause delle complicanze da coronavirus.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118.

Una carriera professionale lunga oltre 30 anni la sua, che lo aveva visto protagonista come assistente nei diversi scavi archeologici.

“Anche oggi una brutta notizia – ha commentato il presidente del consiglio di Porto Torres, Franco Satta- che mi ha procurato un grande dolore.

Nonostante il periodo buio che stiamo attraversando non credo che nessuno si possa mai abituare alla prematura scomparsa di un amico”.

Fonte: L'Unione Sarda

