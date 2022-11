Novantenne investito da un'auto muore dopo ore di agonia - Sardegna

Un pensionato sassarese di 90 anni, Natalino Cherchi, è morto mercoledì sera all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dove era stato ricoverato in mattinata, dopo essere stato investito da un'auto. L'incidente era avvenuto al centro di Sassari, davanti al mercato civico.

L'uomo dopo essere stato travolto da una Renault Clio condotta da una donna, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, stava apparentemente bene, tanto che inizialmente aveva rifiutato le cure dell'équipe medica del 118 intervenuta in suo soccorso. Convinto dai medici si era lasciato accompagnare all'ospedale per dei controlli. Qui era stato ricoverato per accertamenti. In serata le sue condizioni di salute si sono improvvisamente aggravate ed è morto. Indagini della Polizia locale. La Procura ha aperto un'inchiesta.

Fonte: Ansa Sardegna