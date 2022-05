VILLAPUTZU. Due anziani coniugi pensionati sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto questa mattina 26 maggio poco dopo le nove alla periferia del centro abitato di Villaputzu all’incrocio tra la via Gramsci e la via Nazionale. L’uomo novantaduenne, per cause ancora in via di accertamento (tra le ipotesi più accreditate un improvviso malore) ha perso il controllo del Porter Piaggio sul quale viaggiava insieme alla moglie che si è schiantato contro un albero. I due coniugi sono rimasti intrappolati all’interno dell’abitacolo del veicolo dal quale sono stati estratti dai vigili del fuoco del distaccamento di San Vito che li hanno poi affidati all’equipe della “Mike 60”, la medicalizzata del 118 del distretto sanitario del Sarrabus Gerrei.

Ad avere la peggio è stata la moglie ottantaduenne del conducente. La donna dopo essere stata stabilizzata è stata trasportata con l’elisoccorso, in codice rosso, all’ospedale Brotzu di Cagliari. Il marito, invece, è stato trasportato, sempre in codice rosso, al Policlinico di Monserrato. Per entrambi i medici si sono riservati la prognosi al termine degli accertamenti in corso. Sul posto è intervenuta “Alpha 93” l’ambulanza dell’associazione “Volontari soccorso Sardegna” di Muravera che ha effettuato il rendez-vous con l’elicottero. I due coniugi stavano rientrando a Villaputzu da un terreno di loro proprietà dove si erano recati alle prime luci dell’alba.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Villaputzu che hanno effettuato i rilievi di legge e gli agenti della polizia locale dell’unione dei comuni del Sarrabus che hanno provveduto a regolamentare il traffico.