Nurachi

Dal 10 al 13 dicembre tradizioni, cibo di strada e una mostra mercato animeranno il paese

Nel centro storico di Nurachi torna a vivere l’antico rito de Sa Priorissa e Is Oberajas, tradizione legata al culto di Santa Lucia, messaggera di luce e protettrice della vista. Si tratta della rievocazione di un tradizionale debutto in società che avveniva in tempi antichi nel piccolo centro del Sinis. Nella sera tra il 12 e il 13 dicembre sono proprio le adolescenti del paese, vestite in abiti tradizionali, ad accendere il grande falò attorno a cui la comunità ballerà per tutta la sera.

Si comincia sabato 10 dicembre: dalle 17.30, sarà possibile visitare le cantine di Nurachi nel percorso enogastronomico e canoro “Cantine in festa… Tre cantine, tre cantate, tre vini e tre piatti tipici della tradizione Nurachese”.

Domenica 11 dicembre sarà una ricca giornata per i visitatori, perché l’accogliente centro storico di Nurachi ospiterà il mercato di Santa Lucia con le esposizioni degli artigiani e la vendita dei loro prodotti. Durante la mattina si svolgerà “Sonos e Mastros”: gli artigiani saranno al lavoro per far riscoprire al visitatore gli antichi mestieri.

In occasione dell’edizione 2022 delle Notti di Santa Lucia, sono state raccolte numerose fotografie, gentilmente concesse dalle signore del paese: le immagini saranno esposte nella mostra “Un secolo di Santa Lucia” per portare il visitatore indietro nel tempo, fino al 1940.

Sempre domenica 11 saranno i piatti tipici, le specialità locali e la degustazione dei vini ad accogliere quanti non mancheranno allo Street Food Nurachese, mentre nel pomeriggio si terrà “Sa Festa in pratza” caratterizzata dai balli sardi, degustazioni di prodotti tipici, arrosti gustosi, castagne e vini. Si andrà avanti fino a tarda sera: alle 20.30 da non perdere il suggestivo “Ballo de sa Priorissa”, una festa danzante in onore de sa Priorissa e is Oberajas.

Lunedì 12 dalle 17 le vie del paese si trasformeranno ancora in una mostra mercato. Alle 18.30 è in programma l’accensione del suggestivo falò in onore di Santa Lucia, a cui seguirà “Sa Festa in pratza”.

Martedì 13 dicembre alle 10 la festa religiosa si concluderà con lo scioglimento del voto in onore di Santa Lucia da parte de Sa Priorissa e is Oberajas.

Per restare aggiornati sul programma si possono consultare le pagine Facebook e Instagram “Le Notti di Santa Lucia”.

Le Notti di Santa Lucia è un evento organizzato dalla Pro loco di Nurachi in collaborazione con il Comune di Nurachi e l’Assessorato regionale al Turismo.

Il programma

Sabato 10 dicembre

Ore 17.30 – Cantine in festa… Tre cantine, tre cantate, tre vini e tre piatti tipici della tradizione Nurachese

Domenica 11 dicembre

ore 08 – Sa cricca manna: raccolta della legna per il falò nelle vie del paese e taglio dell’alloro

ore 10 – Mercato di Santa Lucia: esposizione degli artigiani e vendita dei prodotti

dalle 10 alle 12 – Sonos de Mastros, artigiani a lavoro: dimostrazione degli antichi mestieri nella P.zza di Chiesa

ore 11.45 – Un secolo di Santa Lucia: Mostra fotografica e racconti sulla festa di Santa Lucia dal 1940 ad oggi.

ore 12 – Preparazione del falò e addobbo a festa della piazza;

ore 13 – Street food Nurachese: pranzo in piazza con piatti tipici, specialità locali e assaggio di vini

ore 15.30 – Sa Festa in pratza: balli sardi, arrostita e degustazioni di prodotti tipici, castagne e vino

ore 20.30 – Il ballo de sa Priorissa: festa danzante in onore de sa Priorissa e is Oberajas nell’antica casa parrocchiale

Lunedì 12 dicembre

ore 17 – Mercato di Santa Lucia: esposizione degli artigiani e vendita dei prodotti

ore 17 – Ingresso de sa Priorissa e is Oberajas nella piazza di Chiesa con le bandiere dei comitati, celebrazione del vespro canto de Is gogius

ore 18.30 – Rito dell’accensione del falò in onore di Santa Lucia

ore 18.45 – Sa Festa in pratza: balli sardi, arrostita e degustazioni di prodotti tipici, castagne e vino

Martedì 13 dicembre

ore 10 – Sa Priorissa e is Oberajas sciolgono il voto in onore di Santa Lucia durante la funzione religiosa

ore 11.30 – Su cumbidu e balli in piazza.

Lunedì, 28 novembre 2022