"Notti a Monte Sirai" con Cesare Bocci e Sergio Muniz - Sardegna

Un luogo magico, un evento, in tre step, capace di coinvolgere e appassionare sia la comunità locale che i turisti. "Notti a Monte Sirai" giunge quest'anno alla 14/a edizione e vede come ospiti del calibro di Cesare Bocci e Sergio Muniz.

Oggi Monte Sirai è frequentato in quanto parco archeologico, che d'estate ben si presta come location d'autore per gli spettacoli della rassegna capace di coniugare teatro, musica e poesia. La manifestazione è promossa dal Comune di Carbonia, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e della Regione con l'Assessorato alla Pubblica istruzione e Cultura, e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo.

Tre le date in cartellone, sempre alle 21.30: il 30 luglio, il 12 e il 21 agosto. La rassegna si aprirà con lo spettacolo 'L'Asino d'oro - Mostri Magia e Metamorfosi'. La rappresentazione di Orlando Forioso e TrisEtMas trasmette frammenti di illusioni teatrali e musicali, tra maschere, ombre, giochi di prestigio, Amore, Psiche e altre meraviglie ispirate all'omonimo romanzo latino di Lucio Apuleio.

Il 12 agosto ecco Cesare Bocci, protagonista di un viaggio di musica e parole nella storia di uno dei più grandi cantautori italiani: Lucio Battisti, l'artista che ha saputo personalizzare e innovare in ogni senso la forma della canzone tradizionale e melodica italiana.

Terzo e ultimo appuntamento il 21 agosto con Sergio Muniz &Tango Sonos, protagonisti di El tango: mitologia di musica e parola.

Nell'occasione l'artista spagnolo è contemporaneamente attore, narratore, cantante e chitarrista, in uno spettacolo che celebra il tango nella sua forma più completa. Per raccontarlo nella sua pienezza espressiva si punta sull'incontro tra due miti della cultura argentina quali Astor Piazzolla e Jorge Luis Borges, approfondendo il disco fatto insieme nel 1965.

"Confermiamo con soddisfazione la partnership con l'associazione Enti Locali - commenta il sindaco di Carbonia Pietro Morittu - che con il ciclo 'Notti a Monte Sirai' porta ogni anno un valore aggiunto a uno dei siti di maggiore bellezza e richiamo turistico della città quale è il nostro parco archeologico".

Fonte: Ansa Sardegna