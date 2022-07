Notte di vandalismo a Uras: abbattuta anche una cassetta elettrica con conseguente black-out

Uras Divelti anche segnali stradali. Lanciati mattoni contro un circolo Vandali in azione nella notte tra sabato e domenica a Uras. Hanno preso di mira la piazza dedicata a San Padre Pio e una porzione di via Eleonora. Nella piazza hanno abbattuto l’armadietto della corrente elettrica, quasi ignari che al suo interno ci fosse una tensione di 380 volt e mettendo in pericolo la loro stessa vita. La conseguenza è che abitazioni vicine sono rimaste prive di energia elettrica. Non paghi, i vandali si sono spinti fino a via Eleonora, dove hanno piegato alcuni segnali stradali e lanciato mattoni sulla facciata di un circolo, disturbando il sonno dei cittadini con grida e schiamazzi. Per questi ultimi è stato un fine settimana segnato dalla paura.

La piazza dedicata a San Padre Pio a Uras, prima dei fatti

«È stato un assessore che, mentre rientrava a casa di prima mattina, ha notato la cassetta per terra», fa sapere il sindaco di Uras, Samuele Fenu. «L’amministrazione comunale era presente nella piazza già dalle 7:20 di ieri, quando è stata messa in sicurezza la cassetta con il nastro segnaletico», aggiunge.

Samuele Fenu, sindaco di Uras

I tecnici dell’Enel, allertati dal Comune, hanno infine provveduto alla sostituzione dell’armadietto e al ripristino della corrente elettrica. «L’interruzione è durata dall’una di notte circa fino all’intervento dell’Enel, intorno alle 10», riporta il primo cittadino. Presenti anche i carabinieri della stazione di Uras, giunti sul posto durante un pattugliamento. Ora sono al lavoro per l’individuazione dei responsabili.

L'installazione di una nuova cassetta da parte dei tecnici Enel

«Tutta l’Amministrazione”, afferma il sindaco Samuele Fenu, “è contro ogni atto di vandalismo che deturpi, danneggi o deteriori il decoro della nostra comunità. Ci impegneremo con tenacia per fare in modo che questi atti vandalici non si ripetano». Lunedì 11 luglio 2022

Fonte: Link Oristano