Notte di poesia ed emozioni a Bosa, con i bravi interpreti del Centro di Salute Mentale – Foto

Bosa

Rinascita e inclusione sociale durante la rappresentazione scenica che ha concluso il laboratorio di teatro

Poesie, testimonianze ma non solo, al centro della rappresentazione scenica che ha concluso il laboratorio integrato di Teatro, promosso dal Centro di Salute Mentale di Bosa. Il piazzale della Chiesa Stella Maris di Bosa, venerdì scorso, ha ospitato la speciale compagnia teatrale degli “AnimAttori”, composta da alcuni pazienti del servizio: Roberta, Alessandra, Anna, Cristina, Emanuela, Immacolata, Sarah, Antonello e Mariano.

In scena i racconti dei momenti più difficili della malattia, dalla riproposizione di una crisi psicotica al tormento delle voci che agitano la mente. Interventi che hanno suscitato grandi emozioni fra il pubblico, composto anche da familiari e da operatori, tra i quali anche il responsabile del servizio psichiatrico della Asl di Oristano, Antonio Mignano. Particolarmente toccanti i momenti che hanno affrontato i temi della rinascita, dell’inclusione sociale e dell’accettazione della malattia mentale. Un concentrato del vissuto di quanti conoscono la malattia e il disagio mentale, pazienti e loro famiglie che, nel corso del lavoro di un anno, ha preso la forma di suggestivi racconti e poesie composte dagli stessi protagonisti.

E il lungo applauso finale ha tributato il giusto apprezzamento all’impegno di ognuno degli animatori del progetto, che ha visto la diretta partecipazione anche delle volontarie Elisabetta Sanna, Bianca Angotzi e Anna Maria Micaletto, oltre alle operatrici Antioca Unali, infermiera, e Nives Crobu, educatrice professionale oltre che ideatrice e coordinatrice del progetto, giunto quest’anno alla terza edizione. Una realizzazione resa possibile dalla attiva collaborazione della Biblioteca Parrocchiale Stella Maris, che ha ospitato i lavori del laboratorio, oltre che la rappresentazione finale.

“E’ stato un lavoro impegnativo per noi ma soprattutto per i nostri ragazzi che in quest’anno si sono messi alla prova dimostrando la grande capacità di esprimere e trasmettere emozioni anche molto forti”, afferma Nives Crobu. “Siamo molto contenti dell’esito del laboratorio ma lo devono essere soprattutto i nostri pazienti e le famiglie che li hanno sostenuti in questo percorso”.