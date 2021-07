Notte di fuoco nel Cagliaritano: bruciano auto, vegetazione e rifiuti

Notte impegnativa per i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, tra

incendi di autovetture e di vegetazione.

Dalla notte di ieri, sabato 17, i Vigili del Fuoco sono impegnati per vari interventi di incendio sterpaglie e vegetazione nell’hinterland del cagliaritano: rilevante l’incendio di un canneto nei pressi di via Sulcitana a Elmas dove le fiamme hanno preoccupato alcuni residenti delle abitazioni della zona.

Un altro intervento intorno alla mezzanotte nei pressi del quartiere di Sant’Elia per incendio di masserizie e cumuli di rifiuti, ha impegnato due squadre che hanno provveduto allo smassamento dei materiali coinvolti per spegnere le fiamme e bonificare dai focolai residui l’area mettendola in sicurezza.

Nelle ore successive le squadre sono intervenute per alcuni interventi per incendio di autovetture in sosta.

Un incendio di due auto si è sviluppato a Cagliari nei pressi di piazza Antonio Pigafetta e due squadre hanno spento le fiamme, messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

Un secondo incendio di un’auto si è poi sviluppato a Quartu Sant’Elena, in via Copernico, dove le fiamme hanno danneggiato anche la facciata di una struttura e per irraggiamento altre due autovetture parcheggiate vicine. Due squadre di pronto intervento hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area e la sede stradale e avviato gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause dell’incendio.

Successivamente una squadra è intervenuta in via Mercalli per un incidente stradale dove per cause ancora da accertare un’auto ha perso il controllo e si è ribaltata. Gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi. Gli occupanti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale dal personale del 118 e non sono in pericolo di vita.

Altri interventi per incendi di vegetazione e sterpaglie svolti dalle squadre dei distaccamenti provinciali di Mandas e di Iglesias durante la notte.