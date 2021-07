Notte di fuoco: ma la nuova avanzata degli incendi sul Montiferru è stata bloccata

Proprio il sindaco di Santu Lussurgiu, Diego Loi, ieri pomeriggio, davanti alla recrudescenza del fuoco si è lasciato andare a uno sfogo sui social: ” Basta, basta, basta. Rafforzate il sistema di bonifiche, non risparmiatevi sui mezzi, mandate i canadair e le squadre a terra. Non sottovalutate ancora una volta il fenomeno e dispiegate le massime forse possibili”.

Il nuovo incendio ieri è partito a valle di Santu Lussurgiu e San Leonardo (non è stata interessata la zona artigianale del paese, come da più parti riferito in un primo tempo). Si è diretto verso la provinciale di Borore e poi verso quella di Abbasanta.

E’ stata fermata l’avanzata del nuovo fronte di fuoco che ieri pomeriggio si è aperto sul Montiferru già devastato dal grande rogo partito sabato scorso. Nella notte c’è stata un’azione di contenimento. Stamane all’alba di nuovo tutti in azione, e il possibile impiego anche dei mezzi aerei, per completare lo spegnimento con le bonifiche.

Fonte: Link Oristano

