Stanotte a Quartu Sant’Elena i carabinieri del Radiomobile hanno tratto in arresto, per violazione di domicilio aggravata da violenza sulle cose, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, lesioni personali e minaccia aggravata, un 54enne del luogo, operaio. L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica verosimilmente dovuta all’assunzione di alcool, dopo un’animata discussione con la propria convivente è uscito per strada e si è introdotto all’interno di un appartamento dove convive una coppia di coniugi, forzando una porta finestra Allarmato dall’intrusione, il quarantanovenne proprietario di casa si è fatto incontro all’estraneo per difendere il proprio ambiente domestico e, dopo una colluttazione, lo sgradito ospite ha preso a lanciare suppellettili e arredi contro il padrone di casa, brandendo anche un bicchiere rotto come arma da taglio. Alla fine ha desistito e si è allontanato dall’abitazione. Nel frattempo sono giunti sul posto i carabinieri, allertati dalla locale centrale operativa, e l’uomo si è scagliato contro di loro con violenza, con pugni, calci e morsi, prima di essere definitivamente immobilizzato e condotto presso il Comando di Compagnia. L’uomo portava addosso due coltelli a serramanico e 6,9 grammi di hashish per uso personale (verrà segnalato come assuntore di stupefacenti). L’arrestato è stato condotto al pronto soccorso del Policlinico di Monserrato dove è stato dimesso nella prima mattinata odierna. Comparirà oggi al Tribunale di Cagliari per essere giudicato con rito direttissimo.

