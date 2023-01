Oristano

Gravi disagi all’ospedale San Martino

Gravi difficoltà la notte scorsa al Pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano, dove si è arrivati ad avere 9 ambulanze in fila all’esterno e di conseguenza lunghe attese per l’assistenza ai pazienti.

“Trasportavamo un paziente molto anziano in stato febbrile”, spiegano da un’associazione della provincia. “Siamo arrivati nel pomeriggio e andati via in piena notte dopo nove ore d’attesa. Abbiamo lasciato dietro di noi in fila ancora 6 ambulanze”.

“Abbiamo anche chiesto il dirottamento su un altro ospedale, ma non ce lo hanno concesso. Nel frattempo si è registrata una carenza di ambulanze sul territorio. Un mezzo che da Barumini ha fatto 2 o 3 interventi nell’ambito di Oristano, ha finito dopo noi e dunque la loro zona ha avuto problemi con la copertura del turno”.

Disagi per i pazienti, ma anche per i volontari del 118: questi ultimi hanno dovuto prolungare i turni e si sono trovati in difficoltà col lavoro, stamane.