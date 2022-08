La Forte Arena si prepara ad ospitare il 12 e 13 agosto Notre Dame de Paris, due tappe della tournée dello spettacolo più imponente mai realizzato in Europa. In seguito alla cancellazione della data del 14 agosto, i possessori di biglietto per lo spettacolo originariamente previsto a conclusione della tournée sarda, potranno beneficiare di uno speciale sconto del 15% sull’acquisto di nuovi biglietti per gli appuntamenti del 12 e 13 agosto. Il nuovo acquisto così come l’eventuale rimborso potranno essere richiesti presso il canale di vendita attraverso il quale si è effettuato il precedente acquisto.

Lo spettacolo si inserisce in un tour straordinario che celebra i vent’anni di successi in Italia e riparte con tutti gli attori del cast originale, in occasione di questo importante anniversario. Anche gli spettacoli in calendario alla Forte Arena vedranno il grande ritorno di Lola Ponce nei panni di Esmeralda. Insieme a lei, sul palco ci saranno Giò Di Tonno – Quasimodo, Vittorio Matteucci – Frollo, Leonardo Di Minno – Clopin, Matteo Setti – Gringoire, Graziano Galatone – Febo, Tania Tuccinardi – Fiordaliso.

Tratta dall’omonimo romanzo di Victor Hugo, la versione italiana dello spettacolo, curato da Pasquale Pannella con le musiche eterne di Riccardo Cocciante, ha appassionato in questi anni più di quattro milioni di spettatori in Italia e si prepara ad emozionare il pubblico della Forte Arena, il teatro sotto le stelle di Santa Margherita di Pula a 40 minuti da Cagliari, attraverso una performance che celebra l’intramontabilità della propria storia.

