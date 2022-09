Note di Gershwin e Grofè per 10/o evento stagione concertistica - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 14 SET - Un viaggio oltreoceano tra le indimenticabili e immaginifiche note di Gershwin e Grofè. Wayne Marshall ritorna sul podio del Teatro Lirico di Cagliari per dirigere alla guida dell'orchestra, un imperdibile concerto sinfonico tra alcune celebri pagine dei due compositori statunitensi. E' da segnare in agenda venerdì 16 settembre alle 20, 30 e sabato 17 alle 19, il decimo appuntamento della Stagione concertistica 2022.

Un gradito ritorno a Cagliari per il versatile e estroso direttore d'orchestra, pianista e organista dopo il successo di Porgy and Bess nel 2009) e Wonderful Town l'anno successivo. In programma Girl Crazy: Overture e An American in Paris di George Gershwin; Grand Canyon Suite di Ferde Grofè. Un americano a Parigi, composizione per orchestra del 1928, è una delle opere più famose del celeberrimo compositore, pianista e direttore d'orchestra statunitense, considerato il fondatore del musical americano, la cui opera spazia dalla musica colta al jazz. L'ispirazione gli venne dal viaggio in Europa per conoscere i principali compositori dell'epoca, fra cui soprattutto Maurice Ravel per il quale nutriva grande stima e ammirazione. Due anni dopo Gershwin scrive il musical Girl Crazy che va in scena, con Ginger Rogers protagonista, all'Alvin Theatre di Broadway per ben 272 recite.

Five Pictures of the Grand Canyon è il titolo originale della suite per orchestra composta da Ferde Grofè negli anni Venti del secolo scorso ed eseguita per la prima volta nel 1931 a Chicago.

La suite si articola in cinque movimenti corrispondenti ad altrettanti momenti meteorologici e aspetti del territorio dell'immensa gola creata dal fiume Colorado nel Nord Arizona.

