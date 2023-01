Quartu Sant’Elena

Ieri sera diverse operazioni hanno impegnato i carabinieri. Un giovane sorpreso con cocaina

Una cinquantina di chilogrammi di prodotti alimentari sono stati sequestrati in un circolo privato dai carabinieri di Quartu Sant’Elena, per la violazione di procedure igienico-sanitarie. Il titolare (43 anni, di Maracalagonis) ha ricevuto sanzioni per un totale di 8.000 euro. I militari hanno contestato irregolarità legate alla somministrazione e gestione degli alimenti e al rispetto del piano di autocontrollo igienico-sanitario Haccp.

I controlli sono stati effettuati ieri sera. Hanno partecipato una trentina di carabinieri, comprese alcune squadre del Nas di Cagliari, impegnati tra Burcei, Maracalagonis, Selargius e Quartucciu.

Nella stessa serata, un operaio di 22 anni, con precedenti alle spalle, è stato trovato in possesso di 3,5 grammi di cocaina e quindi deferito in stato di libertà alla Procura per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo di polizia amministrativa in un locale di Selargius, il giovane è stato sottoposto a una perquisizione personale. Poi è stata perquisita anche la sua casa. In totale, i carabinieri hanno sequestrato sei dosi di cocaina, ulteriori 5,5 grammi di sostanza da taglio, un bilancino di precisione e 165 euro in banconote di piccolo taglio. La sostanza stupefacente sarà inviata per le analisi di rito ai laboratori del Ris di Cagliari.

I militari hanno anche controllato nelle rispettive abitazioni 19 soggetti sottoposti a vari regimi alternativi alla detenzione carceraria.

Infine, sono stati controllati su strada 32 veicoli e le 67 persone, una delle quali è stata sanzionata per il mancato rispetto del codice della strada.

Sabato, 14 gennaio 2023

