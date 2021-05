Norbello: buon cibo, dischi e libri nella trattoria letteraria e musicale

Tanta letteratura, la musica dei cantautori e i sapori enogastronomici. Sono questi i tratti che caratterizzeranno la futura trattoria letteraria musicale di Norbello. I lavori sono iniziati ed entro il prossimo anno in S’Istadda ‘e tziu Tola, dietro al municipio, sarà aperto questo nuovo punto di ristoro dai tratti originali, sicuramente unico nel suo genere in tutto il Guilcer.

“La struttura è di proprietà comunale, e in questi anni è sempre stata data in affitto a varie associazioni o a privati”, dice il sindaco Matteo Manca. “Ora puntiamo in alto: questo nuovo progetto va ad aggiungersi all’offerta turistica e culturale che, come amministrazione comunale, stiamo cercando di far crescere nel paese. La trattoria rientra in un progetto molto più ampio, che unisce i futuri parchi della musica e delle parole e quello del fumetto, insieme ad altre iniziative”.

“Nei prossimi mesi pubblicheremo il bando per la gestione della trattoria”, prosegue il sindaco, “con pochi ma precisi vincoli: durante l’anno, il gestore della struttura dovrà programmare una serie di eventi musicali e letterari”.

“Pensiamo a un punto di ristoro alternativo, che unisca le proposte enogastronomico e la cultura. Una cultura non solo tradizionale ma rivolta all’esterno”, spiega Matteo Manca. “I nostri giovani hanno diritto a conoscere la nostra cultura identitaria, legata alla storia del paese e in generale dell’Isola, ma allo stesso tempo devono avere la possibilità di guardare oltre i confini territoriali”.

Stessa logica per le proposte musicali: si pensa a una selezione di titoli che comprenda alcuni fra i più noti cantautori italiani come Dalla, De Gregori, Guccini, De André e così via. Alla locanda ci saranno vinili, un jukebox e la possibilità di consultare e prendere in prestito libri di vario genere letterario.