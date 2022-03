Nora, un progetto per restituire al territorio la sua storia e il suo benessere: al via l’eradicazione di 450 piante provenienti dai vivai dell’Agenzia Regionale FoReSTAS.

La rinaturalizzazione degli ambienti perilagunari della spiaggia di Pula è l’obiettivo:

ha preso, infatti, il via il progetto internazionale “MedIsWet – Mediterranean Island Wetlands” per la conservazione delle zone umide insulari del Bacino del Mediterraneo, finanziato dalla Fondazione MAVA.

L’intervento prevede l’eradicazione delle piante aliene invasive nell’area parcheggi e Laguna di Nora con la successiva messa a dimora di 10 diverse specie di alberi e arbusti della flora sarda per un totale di circa 450 piante.

L’espansione delle specie aliene invasive costituisce, infatti, uno dei maggiori problemi ambientali: sono costantemente minacciate dalla riduzione della biodiversità, dalla produzione agricola e pastorale.

“Con questi interventi, siglati nel protocollo d’intesa tra il Comune di Pula, l’Università di Cagliari, l’agenzia Forestas e il Ceas della Laguna di Nora, intendiamo – comunica la sindaca Carla Medau – restituire al territorio la sua storia e il suo benessere”.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail