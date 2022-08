Lo scorso anno la Forestale aveva elevato quattro verbali amministrativi per abbandono e/o deposito sul suolo di rifiuti non pericolosi. Le indagini erano state avviate in seguito a un articolo apparso sulle nostre pagine e avevano permesso di individuare i responsabili dell’abbandono di rifiuti, ai quali sono stati contestati gli illeciti. I trasgressori avevano anche dovuto ripulire l’area, portando i rifiuti nel vicino ecocentro comunale.

Nei pressi dell’ingombrante elettrodomestico anche buste contenenti plastica e altri rifiuti. Dall’altra parte della strada – in cunetta – un lavandino, uno pneumatico e un vecchio secchio per lavare i pavimenti. Tutt’attorno buste di nylon, barattoli di latta e bottiglie.

Nei giorni scorsi un grosso frigorifero è apparso a lato della strada, molto frequentata dai chi pratica jogging o dai proprietari di cani che amano far sgambettare in campagna il proprio amico a quattro zampe.

Le sanzioni della Forestale non sono servite a scoraggiare gli incivili. A Corte Baccas, frazione di Santa Giusta, si continua ad abbandonare i rifiuti in campagna: ancora una volta nei pressi del cavalcavia della Statale 131.

Pneumatico, lavandino e secchio abbandonati in cunetta

Il cartello che avvisa della presenza delle telecamere

Fonte: Link Oristano

