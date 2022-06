Nonna Mafalda compie 100 anni, Cagliari ha nuova centenaria - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 27 GIU - Cagliari ha una nuova centenaria.

Ha compiuto oggi 100 anni la signora Mafalda Picciau. Maestra elementare per alcuni anni, ha poi aiutato il marito, Mario Schirru, nella loro autoscuola in viale Bonaria.

Famiglia numerosa, con nove fratelli e 22 nipoti. La signora Mafalda è ora ospite della Piccola Casa San Vincenzo in via San Benedetto.

Molto lucida e sorridente, circondata dai familiari e dai tanti ospiti della casa di riposo, ha festeggiato la ricorrenza e ha ricevuto dal presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco, a nome dell'amministrazione comunale, una pergamena e una medaglia ricordo. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna