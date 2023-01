San Nicolò d’Arcidano

Il Comune di San Nicolò d’Arcidano ha ricevuto un doppio finanziamento per la rotatoria all’ingresso nord del paese

C’è un doppio finanziamento per mettere in sicurezza la Statale 126 che collega il Terralbese e Guspini: da stanziamenti, ognuno da 350.000 euro, destinati alla realizzazione di una rotonda all’ingresso nord del paese. Ora il Comune di San Nicolò d’Arcidano ha chiesto all’Anas e alla Regione di rimodulare l’intervento, prevedendo la realizzazione di una seconda rotatoria, tra Arcidano e Terralba, lungo una strada tristemente nota per le tante croci.

“La 126 è una delle strade più pericolose in assoluto”: sono d’accordo il consigliere regionale di Forza Italia Sardegna Emanuele Cera e il sindaco di San Nicolò d’Arcidano Davide Fanari. “Destinare una parte delle risorse finanziate alla realizzazione di una seconda rotonda ci permetterebbe di mettere in sicurezza un tratto della Statale che anche di recente è stato teatro di un incidente mortale”.

Proprio ieri il Comune ha inviato una comunicazione all’Assessorato regionale dei Lavori pubblici e ad Anas. “La richiesta del Comune è coerente”, risponde l’assessore regionale dei Lavori pubblici, Pierluigi Saiu. “Convocheremo per la prossima settimana l’Anas per fare in modo che queste risorse possano essere impiegate sulla seconda rotatoria. Da parte nostra c’è la volontà di lavorare insieme all’amministrazione comunale”.