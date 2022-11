“Questa data, il 25 novembre segna anche l’inizio dei 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere, che precedono la Giornata mondiale dei diritti umani, il 10 dicembre”, ricordano dalla Consulta giovani di Paulilatino. “Il 25 novembre viene quindi scelto per ricordare tutte le vittime di violenza, ma più in particolare viene scelto perché anniversario di vari episodi legati all’attivismo contro la violenza”.

“Non una di meno” si terrà domani, 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nella sede della Consulta giovani in via Merello 30.

Un filo rosso che unirà letture, testimonianze e anche il linguaggio del cinema e del teatro, nel nome delle donne. Così Paulilatino dirà no alla violenza di genere, in un incontro a tema organizzato dalla Consulta giovani del paese assieme all’amministrazione comunale.

Fonte: Link Oristano

