I funerali sono stati celebrati a Cabras nella chiesa di Santa Maria alla presenza dei sindaci dei due Comuni, Andrea Abis e Claudio Pinna, che per oggi hanno decretato in lutto cittadino.

Monsignor Sanna infine ha ricordato che il terribile delitto è stato compiuto proprio alla vigilia della Giornata della vita: “Il tema della giornata proposta dai vescovi italiani era proprio questo: custodire le vite. La vita di Daniela non è stata custodita”, ha concluso il parroco, “e l’invito per tutti è quello di convertirci ed impegnarci”.

Il parroco ha ricordato che Papa Francesco esattamente un anno fa aveva invitato a pregare per le donne vittime di violenza: “Le donne devono essere protette dalle società”, ha aggiunto il celebrante, “le loro sofferenze devono essere prese in considerazione ed ascoltate da tutti. Davanti alla tragedia della violenza contro le donne, più volte il Papa si è levato, definendola una profanazione di Dio. Ci ha detto che non possiamo rimanere a braccia incrociate davanti a queste violenze”.

La benedizione a conclusione del rito funebre

La bara di Daniela Cadeddu portata fuori dalla chiesa

I familiari di Daniela Cadeddu all'uscita dalla chiesa, accolti da monsignor Giuseppe Sanna

