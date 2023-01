I consiglieri comunali di tutta la Sardegna avranno lo stipendio raddoppiato non appena il consiglio regionale approverà la manovra finanziaria, da oggi all’attenzione del consiglio regionale, in particolare della commissione Bilancio. L’aumento è previsto da un emendamento della maggioranza, condiviso dall’opposizione, che già questa sera avrà il via libera dalla commissione Bilancio.

L’emendamento prevede che per ogni seduta dei Consigli comunali e delle commissioni, i consiglieri percepiranno fino a 38 euro nei Comuni fino a cinquemila abitanti, 54 euro in quelli tra i cinquemila e i diecimila, 64 in quelli tra i diecimila e i trentamila, 100 euro nei centri tra i trentamila e i centomila, 150 euro in quelli con oltre centomila abitanti.

Nella finanziaria del 2022 la Regione aveva provveduto a raddoppiare gli stipendi di sindaci e amministratori locali, non senza polemiche per il particolare momento di difficoltà economica dei cittadini. In quell’occasione, i consiglieri avevano rivendicato il diritto a ricevere lo stesso trattamento, garantito ora dalla finanziaria in esame.

Secondo l’assessore del Bilancio Fasolino, basterà un mese di esercizio provvisorio di bilancio perché la finanziaria sarà approvata a fine gennaio o nei primissimi giorni di febbraio.

