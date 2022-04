Terralba

Nonostante la scarsa partecipazione, diversi sacchi riempiti con lattine, bottiglie e anche copricerchi per auto



Edizione passata in sordina ma non deludente, quella promossa ieri da Plastic free a Terralba. Soltanto in quattro hanno aderito alla tradizionale giornata di raccolta dei rifiuti organizzata ogni anno dall’associazione nazionale di volontariato.

La scarsa partecipazione tuttavia non ha impedito di fare un buon lavoro: le volontarie, capitanate dalla referente di Plastic Free Patrizia Arminante, hanno recuperato 50 chili di rifiuti in un’ora.

La raccolta, iniziata alle 10:15 in piazza Kennedy, si è poi spostata nelle vie attorno al centro, passando per via Piave, via Coghinas, viale Sardegna e via Cavour.

La manifestazione è giunta al suo secondo anno ed è stata realizzata con il patrocinio del Comune, la collaborazione del media partner UN – University e il sostegno della cooperativa di raccolta rifiuti Concordia. Al lavoto con guanti e buste anche l’assessora alla Cultura e Spettacolo, Giulia Carta.

«Elmas, che ha lo stesso numero di abitanti di Terralba, ha mobilitato 40 volontari”, racconta Patrizia Arminante. “Ma non ci siamo perse d’animo: con l’assessora Giulia Carta e una mia amica abbiamo raccolto 50 chili di rifiuti in un’ora. C’era anche mia figlia, che il giorno prima non ha dormito, entusiasta all’idea di raccogliere rifiuti nel suo paese».

Per strada si trovava un po’ di tutto: dalle lattine ai bicchieri in plastica del distributore di bevande del centro, dalle bottigliette d’acqua ai copricerchi per auto. «Purtroppo c’è molta maleducazione» commenta Patrizia Arminante. «Molte le bottiglie di birra lasciate fuori dai locali il sabato notte, non siamo riuscite a contarle».

«Non importa se ieri eravamo quattro: alla fine il mondo si cambia con l’esempio e se anche le prossime volte saremo in uno, due o tre oppure 50, per me andrà bene lo stesso», conclude la referente di Plastic Free.