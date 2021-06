Non solo orti urbani: a Quartu aree pubbliche per gli amici a quattro zampe meno fortunati

Quartu Sant’Elena – Non solo Orti Urbani: presto, in città, aree pubbliche a disposizione degli amici a quattro zampe meno fortunati.

Il sindaco Graziano Milia: “I cittadini che accudiscono degli animali randagi, come i gatti, potranno sistemare delle aree e intervenire”.

L’iniziativa degli Orti Urbani ha riscosso un ottimo successo: un progetto molto apprezzato, nato con la giunta Delunas e, che ora verrà concretizzato. Non solo: spazi comunali verranno concessi a chi, ogni giorno, si prodiga per gli animali meno fortunati. A Radio Casteddu il primo cittadino Milia spiega:

“È un insieme di iniziative, la determinazione di fare degli Orti Urbani a Quartu era già in essere, c’era un regolamento approvato dalla precedente consiliatura, quello che mancava era il mettere a disposizione delle aree e queste le abbiamo messe a disposizione: una bozza di regolamento che la giunta ha licenziatao, dove sono previsti dei bandi per la concessione di spazi comunali e aree. Tra queste troveranno spazio gli Orti Urbani ma non solo: penso a tutti quei cittadini che accudiscono degli animali randagi, come i gatti, potranno sistemare delle aree e poter intervenire.

Riguardo gli Orti Urbani, funziona bene in tante altre realtà, anche nel continente italiano: sono dei luoghi importanti perché consentono di riqualificare aree, a volte abbandonate, e soprattutto generano uno spirito di comunità e partecipazione da parte dei cittadini.

Si parla spesso di partecipazione dei cittadini e spesso solo parole. Questa invece è una partecipazione fatta, un coinvolgimento concreto e reale che genera un senso di comunità e appartenenza da parte dei cittadini.

Per questo crediamo molto a iniziative come queste”.

