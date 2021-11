Dopo le mascherine fuori norma, 4 milioni di pezzi comprate con soldi pubblici, i fari della procura di Cagliari si accendono sulla fornitura di tute e camici medici acquistati dalla Regione durante la prima ondata della pandemia da Covid. La guardia di Finanza, su ordine del gip, ha sequestrato denaro e conti correnti per 714.365 mila euro a Renato De Martin, titolare dell’azienda Delmar Hospital srl con sede a Reggio Calabria. A ottobre scorso, De Martin era stato arrestato per frode in pubbliche forniture e messo ai domiciliari, poi scarcerato. La stessa accusa che il sostituto procuratore contesta ora per la fornitura di camici e tute, dispositivi che la regione aveva acquistato tra maggio e giugno 2020.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a