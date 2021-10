Non solo mare, Nurachi apre la pista a un turismo identitario nel Sinis

Nurachi Successo per la rassegna Nuracque, che ha fatto riflettere sull’importanza di valorizzare luoghi e tradizioni Ha colto nel segno Nuracque, la manifestazione che lo scorso fine settimana ha fatto scoprire ai visitatori il paese più antico del Sinis, Nurachi, attraverso laboratori, incontri, percorsi e degustazioni. “È andata bene dal punto di vista della partecipazione”, commenta il sindaco di Nurachi, Renzo Ponti, spiegando che i laboratori hanno registrato il tutto esaurito. “Siamo soddisfatti anche a livello di immagine e per il risultato qualitativo: abbiamo promosso la rassegna anche per scuotere le coscienze sull’importanza di iniziative di questo tipo per il turismo”. I visitatori hanno raggiunto Nurachi da tutta la Sardegna, ma non solo: “Abbiamo avuto ospiti da Cagliari, Olbia, Alghero, ma anche dalla penisola”, commenta ancora Ponti: “persone che non conoscevano il paese, ma sono state incuriosite dal programma della manifestazione e hanno apprezzato le nostre iniziative”. Da sottolineare il laboratorio del sabato, svolto nell’antica cantina Sardu. “È piaciuto in particolare l’appuntamento con Quattro vernacce per quattro piatti d’autore, a cura dello chef Pierluigi Fais e del sommelier Marco Delugas”, conferma il sindaco. “Nella cantina del 1600 ci siamo immersi nell’atmosfera dell’epoca. È stato molto suggestivo e molto apprezzato”.

E di gioielli dal forte carattere identitario Nurachi e in generale il Sinis sono ricchi: “Abbiamo mantenuto marcati i tratti identitari”, commenta il sindaco, “il Sinis merita questo tipo di turismo, che non si limiti al mare. I turisti cercano le belle spiagge, ma anche le esperienze che manifestazioni come questa possono dare”. L’intenzione dell’amministrazione comunale è di replicare la rassegna, ma anche di fare da modello e apripista a un tipo promozione del territorio che punti sulle tradizioni: “Sicuramente replicheremo”, conclude Renzo Ponti, “ma l’obiettivo è lavorare affinché si costruisca questo tipo di pacchetti per i turisti”.

