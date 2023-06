Non solo la festa da organizzare: tanti doni a Terralba dal Comitato Leva ’72

“Dal momento che come cinquantenni lo scorso anno abbiamo organizzato i festeggiamenti per San Pietro, abbiamo deciso di compiere un passo in più, lasciando qualcosa alla nostra comunità”, ha spiegato la presidente del Comitato Leva ’72, Claudia Mura. “Oltre alle donazioni per l’organizzazione del Carnevale terralbese, a diverse associazioni, tra le quali “Casa Mia”, che gestisce il Centro diurno, e alla Caritas, abbiamo voluto utilizzare dei fondi per diverse opere”.

Non hanno regalato alla comunità solamente dei giorni di festa nel 2022, in onore del patrono del paese, ma anche tanta generosità, fatta di gesti tangibili e non. Il Comitato della Leva ‘72 ha continuato a impegnarsi e spendersi per i terralbesi anche quest’anno, tra beneficenza, nuovi sedili per le tribune della palestra e un’opera tutta da ammirare davanti alla Cattedrale.

Un anno di impegno lascia una statua in piazza, un ulivo nel parco e nuovi sedili in palestra

L’ultima in ordine cronologico è stata inaugurata pochi giorni fa. “Volevamo lasciare alla popolazione un segno tangibile della nostra tradizione, che potrà rimanere a Terralba nei secoli”, ha detto ancora Mura. “Perciò abbiamo deciso di donare un monumento che rappresentasse la festa in onore del patrono: la stele “Sanctus Petrus”, destinata alla piazza della Cattedrale. Ci sono voluti sei mesi, perché il progetto è stato presentato al Comune e inviato alla Soprintendenza, che l’ha rigettato perché in posizione non idonea. Riavviato l’iter, siamo poi finalmente riusciti nell’impresa. L’opera è dell’artista Pina Monne e tutti coloro che hanno collaborato alla sua realizzazione hanno prestato gratuitamente la loro manodopera. Tra questi due componenti del nostro Comitato, nella veste di muratore e marmista”.

Oltre all’arte, anche la pubblica utilità. “Abbiamo donato al giardino pubblico di Marceddì un bell’albero di ulivo, poi abbiamo destinato parte dei fondi alla cattedrale di San Pietro, per il restauro di alcune panche, un leggio e un mobiletto, ormai tarlati e segnati dal tempo”, ha continuato la presidente. “Un’altra opera importante è l’installazione di 160 sedili nella palestra di via De Amicis: nonostante gli eccellenti lavori di riqualificazione, le tribune erano ancora in cemento armato, piuttosto freddo e scomodo per gli spettatori. Ora sono a disposizione delle sedute colorate più comode. La scelta è ricaduta sul rosso e il blu, in onore della nostra squadra di pallavolo e di quella di basket”.

L’organizzazione della festa ha richiesto molto impegno. “Abbiamo potuto iniziare con la raccolta fondi solamente ad aprile, a causa delle chiusure per la pandemia”, ha commentato Mura. “Abbiamo messo in campo numerosi eventi per la raccolta dei fondi e siamo riusciti a realizzare sei giorni di festa, durante i quali abbiamo allestito dei chioschi dai quali abbiamo ricavato degli altri soldi. Questi sono dunque stati spesi per le donazioni e la realizzazione delle altre opere. Ovviamente non abbiamo tenuto nulla per noi, volevamo che tutto andasse alla comunità”.

L’esperienza ha lasciato un bel ricordo nella Leva del 1972. “La cosa più bella è l’affiatamento del nostro gruppo, composto da circa una trentina di elementi molto uniti. Questo anche grazie alla devozione a San Pietro e al continuo supporto del nostro parroco, don Mattia Porcu, e del vice don Andrea Martis. Non ci è mai mancata la vicinanza dell’Amministrazione comunale, che ha contribuito in tanti modi, specie con le pratiche burocratiche.”, ha dichiarato Mura. “Speriamo di essere riusciti a lasciare un segno del nostro impegno per il futuro”.