“Non solo bici”. Tre comuni e una ciclovia: Seulo, Escola e Villanova Tulo uniti in un progetto di turismo attivo

C’è una strada che attraversa villaggi, passa per parchi e aree archeologiche, incontra chiese e nuraghi, fiumi, foreste e comunità di centenari. Si tratta della ciclovia e del progetto Non solo bici, nato dall’idea degli amministratori di Seulo, Escolca e Villanova Tulo. Una ciclovia che unisce i tre paesi, non solo materialmente – in un percorso ciclabile a due ruote – ma anche idealmente: con l’obiettivo di costruire una rete di operatori sul territorio, come guide ambientali e turistiche, albergatori e ristoratori. I tre comuni sono infatti uniti nella volontà di dare vita a un progetto sostenibile, ambientale e culturale allo stesso tempo, che possa avere una connotazione marcatamente identitaria per il territorio, attraendo turismo da tutta Italia e da tutto il mondo.

Si terrà a Cagliari, il 3 settembre alle ore 10.30, nella Sala della Biblioteca Regionale di Cagliari in viale Trieste 137, la conferenza stampa di presentazione del progetto.



