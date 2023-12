Non solo 25 novembre: a Decimo le iniziative contro la violenza sulle donne

La lotta contro la violenza di genere non si ferma al 25 novembre: proseguono le iniziative messe in campo dall’amministrazione comunale in collaborazione con diverse associazioni, coinvolti anche i ragazzi dell’istituto superiore “Enrico Mattei”. La sindaca Monica Cadeddu: “Domenica inauguriamo la panchina rossa, in piazza Municipio alle ore 17 taglieremo il nastro e finalmente anche Decimomannu avrà il suo “punto di riflessione”. Durante l’inaugurazione verranno letti i pensieri raccolti il 30 novembre presso il mercato settimanale dai ragazzi volontari del Acli Provinciali Cagliari”. Una lotta che non deve cessare dopo i clamori delle settimane scorse: con questo spirito in paese si prosegue con le iniziative legate al tema della violenza. Domenica, dopo la presentazione del simbolo, forse, più conosciuto, la panchina rossa, seguiranno due interessanti iniziative legate al tema, che si svolgeranno presso il Teatro Comunale “Antica Valeria”: la lettura del monologo “sette secondi” a cura di Maria Tiziana Putzolu Mura e la proiezione del film “Libere Disobbedienti Innamorate”. L’ingresso è gratuito.

I giorni scorsi, in collaborazione con “Donna Ceteris”, l’amministrazione ha incontrato i ragazzi delle 4 e delle 5 del Mattei di lotta alla violenza di genere.

“Un tema difficile ma importante, delicato, che va affrontato con loro che rappresentano il nostro futuro.

E se qualcosa noi adulti l’abbiamo sbagliata, perché i risultati di oggi dicono questo, bisogna lavorare tanto affinché loro possano essere il cambiamento tangibile che stiamo cercando” ha comunicato la sindaca.

Non solo: qualche giorno fa si è svolta una fiaccolata “per dire basta a questa grave piaga che non accenna a placarsi”. Dalla piazza Municipio il corteo si è poi snodato presso il teatro per assistere alla proiezione del film “L’amore rubato”, tratto dal libro che racconta di storie vere di donne vittime di violenze di Dacia Maraini.