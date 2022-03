Cabras

I vigili del fuoco di Oristano hanno attivato un comando avanzato col coordinamento delle azioni

Proseguono nello stagno di Cabras le ricerche del pescatore di 47 anni, Ferdinando Piga, originario di Ghilarza, ma da anni residente a Cabras, caduto in acqua venerdì sera e disperso.

L’area interessata è quella di Is Aneas, poco distante da Punta Pirastu, quasi di fronte alle colline di Mont’e Prama.

Sul posto i vigili del fuoco di Oristano hanno attivato un comando avanzato, con personale specializzato nella topografia applicata al soccorso e un funzionario, per coordinare le attività che vedono impegnati anche i carabinieri, i barracelli, pescatori e volontari, con i sub del comando di Cagliari degli stessi vigili del fuoco.

Ieri sono stati impiegati un elicottero del VII reparto volo della polizia, di stanza a Fenosu, e due moto d’acqua, in dotazione alla Questura di Oristano.

Finora di Fernando Piga, Paolo, come lo conoscono a Cabras, nessuna traccia.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo, venerdì sera, stava stendendo una rete in acqua, quando improvvisamente si è trovato in difficoltà. Probabilmente il suo piccolo gommone di due metri si è sgonfiato. Ferdinando Piga ha fatto in tempo a togliersi gli stivali di gomma che indossava, per evitare che gli fossero di impedimento in acqua. Ha gridato per attirare l’attenzione, poi più niente.

E’ stata la compagna ad allertare i soccorsi intorno alle 20.30. Nella zona sono cominciate le ricerche. E’ stato ritrovato – sgonfio – il piccolo gommone di Ferdinando Piga, con gli stivali e qualche attrezzo da pesca.

Domenica, 19 marzo 2022