Aumentano ancora i prezzi a Cagliari a novembre in base alle rilevazioni Istat, un po’ meno rispetto al mese precedente ma comunque un incremento si registra. Quello più forte, neanche a dirlo, è il 2,8% in più dei costi legati alla casa, dunque bollette elettricità e combustibile: un aumento che fa davvero paura se confrontato con quello di novembre dell’anno scorso, pari al + 58,3%. Per gli altri prodotti, rispetto al mese scorso (variazione congiunturale al +0,4%) solo un leggero incremento, addirittura per il cibo lo 0,1% in meno, ma è sulla variazione tendenziale, ovvero sul confronto con novembre 2021 che si ha la vera percezione di quanto il carovita sia diventato ormai insostenibile, con una media del +12% e dettagli da paura: 13,3% in più costa il cibo, abbiamo già detto delle bollette al +58%, 10% per mobili e servizi per la casa, 7% in più per ristoranti e 3% in più per cinema e teatri, ma in aumento sono anche alcolici, palestre e abbigliamento.

Tutto insomma, in una morsa sempre più stretta che rende difficile sopravvivere al quotidiano.

