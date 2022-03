Ieri a Dolianova un equipaggio del Radiomobile della locale Compagnia dei Carabinieri ha denunciato per guida reiterata senza patente perché mai conseguita un 32enne del luogo, disoccupato e con precedenti. I militari, nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale in via Foscolo, hanno intimato l’alt con paletta segnaletica d’ordinanza ad un’Audi A3 condotta dall’uomo. Questi non ha ottemperato all’ordine e si è dato a precipitosa fuga dentro il centro abitato, facendo perdere momentaneamente le proprie tracce e speronando sulla fiancata una Ford Fiesta condotta da una 76enne residente anche lei a Dolianova, che è rimasta fortunatamente illesa. I carabinieri hanno però riconosciuto il fuggitivo. Dai successivi accertamenti compiuti nell’immediatezza dei fatti è emerso che il veicolo condotto dall’uomo in fuga è di proprietà della compagna convivente ed è risultato essere privo di assicurazione obbligatoria. È risultato anche che l’uomo era sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita. Per tale circostanza era già stato sanzionato nel mese di ottobre 2021. Il veicolo è stato recuperato e sottoposto a sequestro amministrativo.

