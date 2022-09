Capoterra

Rintracciato dai militari e sottoposto all’alcoltest, l’uomo è stato denunciato

Allo stop dei carabinieri a un posto di blocco non si è fermato: invece ha accelerato, rischiando di urtare uno dei militari, ed è fuggito. Immediatamente sono partite le ricerche e l’uomo è stato rintracciato – sempre al volante della propria auto – circa un’ora dopo sulla strada vicinale dei Genovesi: è risultato positivo all’alcoltest.

Un cinquantenne di Capoterra, operaio, con precedenti denunce a carico, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.

I carabinieri di Capoterra intorno alle 9:15 erano impegnati in un controllo stradale in viale Sant’Efisio, in località Maddalena. Un automobilista al volante di una Opel non ha obbedito all’alt e ha cercato di allontanarsi. Un militare è stato costretto a scansarsi rapidamente per evitare di essere travolto dall’auto in corsa.

Sul posto è intervenuto anche il personale della sezione radiomobile della Compagnia di Cagliari. Dopo aver rintracciato e bloccato l’auto sfuggita al controllo, la pattuglia ha sottoposto il conducente all’esame etilometrico, che è risultato positivo: al primo controllo l’operaio aveva un tasso alcolico pari a 1,76 grammi per litro e 1,98 al secondo.

I militari gli hanno ritirata la patente e il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

L’autorità giudiziaria e la Prefettura sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza.

Mercoledì, 14 settembre 2022