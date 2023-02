Non si ferma al posto di blocco dei carabinieri: inseguimento nella notte

Cagliari

Operaio trovato in possesso di armi, usate probabilmente per attività di bracconaggio

Non si è fermato all’alt dei carabinieri ed è fuggito via a grande velocità con la sua auto, una Ford. I carabinieri, però, sono riusciti a raggiungerlo e a fermarlo. Si era appena disfatto di un fucile semiautomatico calibro 12 con una cartuccia a pallettoni in canna. Sull’estremità l’ arma aveva attaccata col nastro adesivo una torcia: secondo i carabinieri serviva per svolgere l’attività notturna di bracconaggio.

Il movimento episodio è avvenuto questa notte ed è cominciato all’una di notte, nella località San Pietro di Castiadas. L’uomo, un operaio di 49 anni, già noto alle forze dell’ordine, non si è fermato al posto di blocco dei carabinieri e si è dato alla fuga ad alta velocità sulla SP 19. E’ stato raggiunto alcuni minuti dopo in una stradina sterrata nella zona di “Su Lillu”, nel Comune di Villasimius.

Nelle vicinanze dell’auto i carabinieri hanno rinvenuto il fucile semiautomatico. L’uomo ne ha ammesso il possesso: l’arma è risultato essere regolarmente dichiarata.

Da qui la perquisizione nell’abitazione dove l’operaio è domiciliato, a Castiadas. I militari hanno trovato un altro fucile doppietta a cani esterni di produzione francese, calibro 12, sempre regolarmente denunciato, ma che avrebbe dovuto detenere presso l’abitazione di residenza a Villasimius. L’uomo, inoltre, è risultato altresì essere titolare di una licenza di porto di fucile ad uso sportivo, scaduta però di validità. Le armi e le munizioni sono state sottoposte a sequestro penale e verranno custodite in attesa delle determinazione dell’autorità giudiziaria.

L’operaio è stato denunciato. Dovrà rispondere di porto illegale di armi comuni da sparo, detenzione abusiva di munizioni, resistenza a pubblico ufficiale, omessa ripetizione di denuncia di detenzione di armi e alterazione di armi, un quarantanovenne del luogo operaio, noto alle forze dell’ordine.

