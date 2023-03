Non rispetta il divieto di avvicinamento all’ex compagna, finisce agli arresti domiciliari

Pirri

I carabinieri gli hanno notificato il provvedimento dell’autorità giudiziaria

Nonostante il divieto di avvicinamento per maltrattamenti, l’ex compagna se l’è trovato di fronte, per strada, ancora una volta. Per un uomo di 42 anni sono così scattati gli arresti domiciliari.

A notificargli il provvedimento, ieri sera, sono stati i carabinieri, a Pirri.

I militari hanno accertato che l’uomo non aveva rispettato le prescrizioni della magistratura.

Il quarantaduenne è dunque finito ai domiciliari, come disposto dall’autorità giudiziaria.

Martedì, 14 marzo 2023