La scena è stata ripresa dalle telecamere dell'impianto e i carabinieri sono riusciti a identificare il giovane

SAN VITO. Un allevatore ventiseienne di Siurgus Donigala, già noto alle forze dell’ordine per precedenti vicende giudiziarie, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione di San Vito per danneggiamento. Il giovane, circa due mesi fa, non essendo riuscito a rifornire la propria autovettura Audi per un problema tecnico, era andato in escandescenze ed in un accesso di rabbia, aveva sferrato con la pistola erogatrice del carburante un violento colpo sul display della colonnina, danneggiandolo vistosamente. L’episodio era avvenuto nel distributore di carburanti “Esso”, all’all’altezza del km 88,600 della strada statale 387.

Determinanti per l’identificazione del danneggiatore sono state le immagini delle telecamere a circuito della stazione di servizio che hanno immortalato l’autore del reato, il modello e la targa della sua autovettura. I militari avevano avviato le indagini dopo la circostanziata denuncia-querela formalizzata dal titolare della stazione di servizio. Gian Carlo Bulla