Non riceve i soldi richiesti dal padre e lo minaccia con un coltello: arrestato

Cronaca All'arrivo dei carabinieri ha tentato nuovamente di aggredire il genitore, ma è stato fermato

Carabinieri - Immagine d'archivio

Cagliari

Intervento dei carabinieri

Ha minacciato il padre con un coltello da cucina per non aver ricevuto il denaro richiesto. Un ventiquattrenne, residente nelle Marche e già noto per precedenti vicende giudiziarie, è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

É accaduto ieri sera a Cagliari. È stato il padre stesso, preoccupato per la sua incolumità, a chiamare la centrale operativa di via Nuoro, che ha inviato sul posto i militari della stazione di Sant’Avendrace.

All’arrivo dei carabinieri il giovane ha tentato di nuovo di impugnare il coltello, ma è stato fermato.

Condotto in caserma, dopo la redazione dei verbali, l’arrestato è stato trasferito nella Casa circondariale di Uta, come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Venerdì, 15 settembre 2023

