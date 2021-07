Non respirava più: neonato salvato da un carabiniere con un massaggio cardiaco a Gavoi

Si è accorto all’improvviso che il figlioletto di 6 mesi non respirava più. E’ sceso in strada, disperato, non sapendo cosa fare e chiedendo aiuto ad alta voce ai passanti. In quel momento passava un gruppetto di carabinieri, liberi dal servizio, che si sono immediatamente avvicinati per chiedere cosa stesse succedendo. Si sono accorti subito che il bambino era incosciente e non respirava più. Uno dei militari gli ha immediatamente praticato il massaggio cardiaco per circa 10 minuti, fino all’arrivo del 118: il piccolino si è ripreso ed è stato portato con un’ambulanza medicalizzata all’ospedale San Francesco di Nuoro, dove è ricoverato ma non in pericolo di vita. E’ accaduto nel pomeriggio a Gavoi, nel nuorese.

