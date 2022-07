Oristano

Il presidente di Federfarma Sardegna, Annis: “Attendiamo la firma di un nuovo accordo con la Regione”

Il prossimo autunno i vaccini anti-Covid dovrebbero arrivare anche nelle farmacie aderenti dell’isola. Federfarma ha incassato la disponibilità di massima dall’Assessorato regionale della Sanità, anche se per questa estate non se ne farà nulla.

“Prima di settembre non se ne parla”, ha dichiarato il presidente di Federfarma Sardegna, Pierluigi Annis, “certamente nei mesi estivi non sarà possibile inoculare le quarte dosi in farmacia. Ma per l’autunno sono fiducioso, c’è la volontà da parte dell’assessore Mario Nieddu. Certo, bisognerà aspettare la firma di un nuovo accordo e che venga strutturata la parte organizzativa. Attendiamo inoltre di sapere quando ci daranno i vaccini”.

In realtà un vecchio accordo già c’era, ma riguardava la fase di emergenza ed è scaduto il 31 dicembre. Ora bisognerà quindi sottoscriverne un altro.

Anche in farmacia la campagna vaccinale anti-Covid e quella contro l’influenza stagionale potrebbero inoltre andare a braccetto. “In Sardegna l’influenza stagionale arriva un po’ in ritardo rispetto alle altre regioni”, ha detto ancora Annis, “generalmente la campagna vaccinale da noi parte a fine ottobre. Non sappiamo quando la Regione metterà a disposizione i vaccini, credo però che le farmacie si approvvigioneranno anche autonomamente”.

Al momento dunque per i vaccini anti-Covid a Oristano l’unica possibilità è quella degli ambulatori dell’Asl, in via Carducci. E qui proprio stamane si sono registrati i primi problemi legati all’afflusso contemporaneo di prenotati e non prenotati e sono scattate le segnalazioni degli utenti per i disagi.

Nelle scorse settimane l’Azienda socio-sanitaria locale aveva avviato la somministrazione delle quarte dosi per i sessantenni con l’intenzione di valutare successivamente la possibile riapertura di un hub vaccinale. Il nuovo palasport di Sa Rodia, fino a poche settimane fa punto vaccini di riferimento per tutto l’Oristanese, sarebbe la soluzione più semplice, anche se eccessiva per gli spazi necessari in questi mesi, probabilmente. Ma tra la seconda metà di agosto e l’inizio di settembre l’impianto sportivo ospiterà la preparazione estiva della Dinamo Sassari e un importante torneo internazionale di pallacanestro. Asl e Comune dovranno ragionare su spazi alternativi, insomma.

