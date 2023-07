Non portate via la sabbia dalle spiagge sarde: spot con Alessia Orro negli aeroporti

In Sardegna

Anche i volti di Paolo Fresu e Antonio Marras per la campagna “La Sardegna portala nel cuore”

C’è anche il sorriso di Alessia Orro nella campagna di comunicazione istituzionale “La Sardegna portala nel cuore”, che prenderà il via domani, per il terzo anno consecutivo, con un invito a rispettare l’ambiente e le spiagge.

Insieme alla pallavolista di Narbolia, sono stati scelti altri due sardi d’eccezione, volti noti al grande pubblico e apprezzati a livello internazionale, che faranno da testimonial alla campagna: il jazzista Paolo Fresu e lo stilista Antonio Marras.

Ideata e realizzata per la prima volta nel 2021 dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Sardegna, in collaborazione con la Regione, la campagna prevede quest’anno quattro gli spot, con sottotitoli in italiano e inglese, che a cadenza settimanale verranno trasmessi sui grandi schermi di alcuni tra i più importanti aeroporti italiani, Milano-Linate, Roma-Fiumicino, Roma-Ciampino, Cagliari-Elmas.

Anche le principali compagnie di navigazione hanno deciso di sostenere la campagna mandando in onda gli spot sui monitor presenti a bordo dei loro traghetti in servizio sulle rotte per l’Isola. La diffusione dei video continuerà sui canali social di Adm e sulle emittenti televisive sarde.

Sabbia, ciottoli, conchiglie e altri materiali naturali vengono spesso raccolti dalle spiagge e dai fondali marini e portati via come ricordo delle vacanze trascorse in Sardegna.

Non tutti sanno che con questo comportamento, oltre a impoverire il paesaggio e a deturpare l’ambiente, si commette un illecito punito con una multa da 500 a 3.000 euro.

Il fenomeno è diffuso. Per dare un’idea dell’entità solo nel 2022 presso gli scali aeroportuali della Sardegna i funzionari Adm hanno sequestrato oltre 115 kg tra ciottoli, conchiglie e sabbia provenienti dai litorali del nord e sud dell’isola, nascosti nei bagagli di numerosi viaggiatori in partenza sia per l’Italia che per l’estero.

Mercoledì, 26 luglio 2023