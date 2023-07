"Non pagano i debiti": raffica di sanzioni, il Comune di Cagliari stoppa le concessioni a 15 ambulanti

Non hanno pagato i debiti all’amministrazione. E così il Comune ha stoppato le concessioni di suolo pubblico per 15 ambulanti. Sono fiorai, venditori di panini, e ora rischiano di perdere la concessione di suolo pubblico e la possibilità di lavorare. Una raffica partita all’improvviso dagli uffici dell’assessorato alle Attività produttive. I provvedimenti sono scattati per cinque ambulanti delle aree all’aperto accanto al mercato di Is Bingias, due di via San Benedetto (uno lato via Tiziano), tre della zona del Cavalluccio Marino, uno dell’area all’aperto del mercato di via Quirra, e altri 4 in via Toti (fronte via Marmilla), via Redipuglia, via Dante e via Cernaia (di fronte al cimitero Pirri).

I destinatari non hanno prodotto controdeduzioni scritte e non ha regolarizzato l’intero debito o attivato un piano di rateizzazione. Hanno tempo tre mesi e allo scadere, se non avranno trovato una soluzione, perderanno la concessione e la possibilità di lavorare.