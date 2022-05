DOLIANOVA. Quantunque sia privo della patente di guida, che non ha mai conseguito, ha chiesto in prestito ad un amico l’auto, una Lancia Ypsilon e si è messo in strada. L’avrebbe fatta franca se non fosse incappato in un posto di blocco istituito nella statale 387 dai carabinieri della compagnia di Dolianova nell’ambito di un servizio notturno di controllo del territorio a fini preventivi disposto dal comandante, il tenente Luca Delle Vedove. Il conducente dell’auto, un giardiniere trentanovenne di Serdiana, con precedenti denunce a carico, è stato deferito dai militari, in stato di liberta, per guida senza patente. I carabinieri gli hanno anche comminato una sanzione pecuniaria e hanno informato le autorità amministrativa e giudiziaria per i provvedimenti di loro competenza. Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.