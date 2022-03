Non fate morire per sempre via Dante: c’era una volta la passeggiata più bella di Cagliari

C’era una volta la passeggiata più bella di Cagliari. Bella perchè era proprio bella: sotto gli alberi verdi intere famiglie si godevano il fresco d’estate “vascando” da Ice Stop al bar Marabotto, dalla caffetteria Toffee che inebriava la strada dell’odore di caffè tostato e dove si vendevano le prime caramelle gommose in città, sino alla paninoteca araba e poi giù al Tizian Bar, per altri caffè, passando di fronte al panificio San Paolo con le rosette sfornate tutto il giorno. In via Dante sono nati tantissimi amori e amicizie: dentro i bar gli anziani scatenavano partite a poker durissime, di fronte all’immancabile Vermentino, e si giocava a soldi davvero. Chi perde paga. I ragazzini che uscivano dalle scuole correvano tutti dalla storica Pizza 74, alla caccia dell’ultima pizzetta bruciacchiata. E AFrica Stand era il miglior negozietto, il più curioso della città. C’erano le gioiellerie più spaziali, come Amoruso, con un occhio della testa potevi ipotecare il brillante. Oggi tutto questo, tranne la gelateria che resiste generazione dopo generazione, non c’è più. Ma soprattutto non c’è più via Dante: è stata come spazzata via da un tornado che ha fatto chiudere quasi tutti i negozi, resistono solo i negozi food che cambiano insegna un mese si e un mese no. Oggi l’ultima beffa, ha chiuso un altro bar aperto appena 6 anni fa: “Via Dante è morta e col Covid la gente fa colazione a casa”, allarga le braccia sconsolato Riccardo Spiga, appena 33 anni e un grande incrocio con amarezza e delusione. “Il problema è che qui non passeggia più quasi nessuno”, con una sola frase Riccardo fotografa il declino della strada a cui in realtà i cagliaritani sono più affezionati. Ora si riparla di farla a doppio senso, per farci passare più auto: il centrodestra punta sui motori, molto più bello sarebbe stato renderla pedonale, magari con i ristorantini al centro al posto dell’asfalto.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail

E un’altra insegna, peraltro food, si spegne nella strada dello shopping scomparso: “Via Dante è vuota, è morta. Anche vicino al mio locale un altro commerciante ha dovuto chiudere. Le abitudini, col Covid, sono cambiate, molti fanno la colazione a casa e le disponibilità economiche, visti gli aumenti, sono limitate. Anche nel mio settore la materia prima è aumentata, per non parlare dell’energia elettrica. Da uno stipendio bisogna sempre far quadrare i conti”, osserva il ristoratore. “Ero in affitto, sotto i duemila euro al mese, per me era abbastanza alto”, confida. Ora, sulle vetrate c’è il cartello affittasi, e chissà tra quanto tempo sarà tolto.“In via Dante c’è poco movimento, la gente che passeggia non si ferma e sono prevalentemente anziani. Lavorare nel mio settore a Cagliari, oggi, non è facile. E il Comune”, puntualizza Spiga, “non ci ha mai dato aiuti o possibilità di fare qualcosa. Mi è stata pure negata la possibilità di avere i tavolini nella strada”. Un altro tassello che, unito a tanti altri, ha portato al “puzzle mortale” del suo bar. Non fatela morire per sempre, la nostra vecchia e cara via Dante, se qualcosa ancora