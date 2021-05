“Non ci sono medici sufficienti in Urologia al santissima trinità: saltano le visite programmate dei pazienti oncologici”. Oggi numerosi pazienti hanno esposto le loro lamentele perché stamattina a causa dell’esiguo numero dei medici in servizio non è stato possibile espletare le visite programmate. La sigla sindacale Anaao denuncia la carenza cronica di personale nonostante i solleciti del primario il professor Antonello De Lisa. Le attività di reparto ambulatoriali non sono mai state interrotte nonostante il periodo di pandemia restando un punto di riferimento regionale per i pazienti urologica oncologici e non. “L’organico ormai allo stremo non riesce più a garantire l’attività urologica considerando che l’ultimo concorso è stato espletato nel 2001”.

L'articolo “Non ci sono medici sufficienti in Urologia al Santissima Trinità: saltano le visite programmate dei pazienti oncologici” proviene da Casteddu On line.