Non basta un medico di base a Uras, il Comune invita la Asl a un confronto

Uras

Ancora disagi per i cittadini dopo la partenza della dottoressa Serra

Ancora problemi a Uras per la carenza di medici di base: ora l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Samuele Fenu ha chiesto un incontro urgente all’Ares Sardegna, alla Asl di Oristano e al distretto Ales-Terralba per discutere la questione.

“Il nostro Comune, come avviene nella maggior parte del territorio dell’Isola, ha una popolazione particolarmente anziana e affetta il più delle volte da patologie croniche”, scrive il sindaco in una lettera inviata ai responsabili della sanità. “L’assenza del medico di famiglia è motivo di grande preoccupazione e malessere che pregiudica la serenità del vivere quotidiano di coloro che sono più fragili”.

Dopo un mese di tranquillità grazie alla presenza di ben due medici – il dottor Aldo Rizzetto e la dottoressa Francesca Serra – a inizio febbraio i pazienti hanno dovuto salutare quest’ultima, sono rimasti senza assistenza e hanno dovuto affrontare il percorso a ostacoli di una nuova scelta. Come ricorda la nota inviata all’Asl, sono tanti i cittadini di Uras che in passato hanno dovuto recarsi fuori dal proprio comune di residenza per ricevere delle cure o per la prescrizione di una ricetta urgente, rivolgendosi alla Guardia medica.

“Preso atto che questa situazione è comunque all’intero territorio nazionale e che necessita di interventi di tipo strutturale, tuttavia non si può ancora abusare della pazienza dei cittadini, impedendo o comunque condizionando pesantemente il diritto all’adeguata assistenza medica”, scrive ancora il sindaco.

Da qui la richiesta di un incontro “che si terrà quanto prima, in data e orario da concordare, presso l’aula consiliare del Comune di Uras, per discutere questa sgradevole situazione e ricercare una soluzione comune, che possa dare continuità al servizio di medicina di base di una comunità in condizione di sofferenza e incertezza da troppo tempo”, ha concluso Samuele Fenu.