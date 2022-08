Non hanno consentito ai clienti di pagare utilizzando il pos, ma sono stati scoperti. Sette titolari di bar, ristoranti e tabaccherie di località turistiche del Sassarese sono stati multati dalla Guardia di finanza. I militari delle Fiamme gialle del Comando provinciale hanno avviato i controlli sull'osservanza delle norme che regolano il pagamento elettronico.

Durante le verifiche, alcune delle quali scattate dopo esposti dei clienti, sono state riscontrate la violazione ed elevate le multe ai titolari degli esercizi: dovranno pagare 30 euro. "L'obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici - spiegano dalla Finanza - è indipendente dall'entità del corrispettivo e dalla natura del cedente o prestatore. La sanzione non è applicabile nei casi di oggettiva impossibilità tecnica". I controlli proseguiranno nelle prossime settimane e saranno intensificati in occasione del Ferragosto.



Fonte: Ansa Sardegna

