Nomine Regione Sardegna: governatore Solinas in aula dal gup - Sardegna

È arrivato in Tribunale a Cagliari poco prima delle 15, accompagnato dal suo legale Salvatore Casula, il governatore della Sardegna, Christian Solinas, per partecipare all'udienza preliminare della giudice Ermengarda Ferrarese, che dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio del pm Andrea Vacca nei confronti dello stesso Solinas e dell'assessora regionale degli Affari generali, Valeria Satta a seguito dell'inchiesta sulle nomine di due direttori generali dell'amministrazione regionale: Silvia Curto alla presidenza e Antonio Pasquale Belloi alla Protezione civile regionale.

Solinas si è presentato oggi dopo cinque assenze per legittimo impedimento. E' accusato di abuso d'ufficio.

In Tribunale è arrivata anche la capo di gabinetto della presidenza della Regione, Maria Grazia Vivarelli, accompagnata dall'avvocato Ronaldo Lai, che ha scelto di essere giudicata con rito abbreviato e per la quale il pm aveva chiesto una condanna a due anni e dieci mesi.

Fonte: Ansa Sardegna